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07.11.2019 - 10:24 | | DHA

Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Sivas'ta 7 yıl önce 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle hakkında 16 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ahmet B., Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halifelik Caddesi'ndeki Sivas Sanayi Çarşısı'nda 2012 yılının ekim ayında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada yedek parçacı Ahmet B., dükkanından aldığı pompalı tüfekle Sami Demir'e (45) ateş etti. Demir karnından vurulurken, saçmalar, kavgayı ayırmaya çalışan Muzaffer Kuşçu (48) ve olay yerinden geçen Faruk Özel'i de yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sami Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ahmet B. tutuklanırken, yaralılardan Muzaffer Kuşçu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Faruk Özel ise Sivas Numune Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Ahmet B. hakkında Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ahmet B., 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl 9 ay 30 gün, 'basit yaralama' suçundan da 187 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet B. tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre sonra firar edince hakkında Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan arama kararı çıkarıldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet B.'nin kente geldiği bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırmada Ahmet B.'nin kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan, polislere, üzerinde kendi fotoğrafı yapıştırılmış A.D. adına düzenlenen kimlik gösteren Ahmet B. hakkında, ayrıca 'başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' suçundan da adli işlem yapıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ahmet B., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
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