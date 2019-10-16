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16.10.2019 - 16:45 | | DHA

Cizre’ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı

Suriye tarafında terör örgütü YPG’nin işgali altındaki bölgeden Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Cizre’ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’nin işgal ettiği bölgeden Cizre’ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Havaya uçuruldu!Barış Pınarı Harekâtı'ndan yeni fotoğraflar geliyor. Rasulayn ve Ayn el Arap'tan siyah dumanlar yükseldi, patlama sesleri duyuldu. Akçakale'de ise sevkiyat var.
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