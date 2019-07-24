Çok feci kaza: Otomobil bu hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük istikametine Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkisinde Mehmet Özenir idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24) olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü Salih A. ve otomobilde bulunan Ali Ç. (48) yaralandı. Yaralılardan Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.