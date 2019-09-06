“Çok Güzel Hareketler 2”nin sevilen oyuncusu Safa bu kez de Volkan Konak oldu!

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne ekipten Safa Sarı’nın Volkan Konak taklidi damgasını vuracak. Yaptığı taklitler ile herkesten tam not alan Safa Sarı, Volkan Konak taklidi ile de yine salonu kırıp geçirecek.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ile 09 Eylül Pazar akşamı Kanal D’de.