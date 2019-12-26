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26.12.2019 - 13:16 | | DHA

Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilde can verdi!

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilde can verdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Yalçın yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Mehmet Yalçın, sıkışarak yaralandı.

Bulunduğu yerden çıkartılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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