Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

Çöpçüler Kralı filmi bu akşam TV ekranında yeniden ekrana geliyor. Yeşilçam'ın güldüren, ağlatan adam usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Çöpçüler Kralı filmi 1977 yılında vizyona girdi. Filmde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Apti karakterine hayat veren Kemal Sunal zamanla gönlünü Hacer'e kaptırır. Hacer'e tek aşık olan Apti değildir. Apti'nin amiri olan Zabıta Şakir'de Hacer'i sevmektedir. Bir an olsun kahkaha tufanının eksik olmadığı Çöpçüler Kralı bu akşam TV ekranında...

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.

Türk sinemasında yapılmış mizah duygusu en kuvvetli filmlerden biri olan yapıt bugün bile bu özelliğini korumaktadır. Özellikle hafızalara kazınan kült sahneleri ve replikleriyle unutulmazlar arasına girmiştir.

ÇÖP.ÇÜLER KRALI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Türker Tekin, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman, İhsan Bilev, Ertuğrul Bilda, Nermin Özses, Gül Yalaz, Muadelet Tibet, Selim Naşit Özcan ve Nezahat Tanyeri yer alıyor.