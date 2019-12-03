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03.12.2019 - 21:36 | | DHA

Çöpten tarih çıktı! 3 kişi gözaltında

Kahramanmaraş'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çöpten tarih çıktı! 3 kişi gözaltında

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polis, bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.

Çöpten tarih çıktı 3 kişi gözaltında

Tarihi eserlere el koyan polis, M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K., sorgusunda tarihi eserlerin bir kısmını kazı yaparak çıkardığını, bir kısmını da B.K. ve V.D.'den aldığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışmalarına genişleten ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

3 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Çöpten tarih çıktı 3 kişi gözaltında

 

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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