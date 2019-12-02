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02.12.2019 - 23:57 |

Çukur 78. son bölümde mahallede kadınlar kaçırıldı ve... 3. sezon 12. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 78. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Çukurlu kadınların kaçırılması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 78. son bölümde mahallede kadınlar kaçırıldı ve... 3. sezon 12. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 78. Bölümünde; Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek. Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak. Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.

ÇUKUR 3. SEZON 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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