Çukur 78. son bölümde mahallede kadınlar kaçırıldı ve... 3. sezon 12. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çukur'un 78. Bölümünde; Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek. Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak. Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.

ÇUKUR 3. SEZON 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI