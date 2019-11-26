Çukur 78. yeni bölüm fragmanı... 'Umudum içimden kayıp gitmesin'

Çukur 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Saadet, Vartolu'yu ziyarete gidiyor. Saadet'in amacı Vartolu'yu kararından geri çevirmek... Gözü yaşlı kadının sevdiği adamı ikna etmek için söylediği sözler ise yürek burkuyor. Peki Vartolu ne kadar verecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.