17.12.2019 - 00:16 |
Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı
Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 80. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Yamaç ve Azer arasındaki büyük gerilim damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı’nın daha hayatını tehlikeye atacak.
ÇUKUR 3. SEZON 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...