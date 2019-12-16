Çukur yeni bölüm fragmanı - Yamaç ve Azer karşı karşıya

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Çukur dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Çukur 80. bölümünde Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI