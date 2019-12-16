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16.12.2019 - 10:27 |

Çukur yeni bölüm fragmanı - Yamaç ve Azer karşı karşıya

Çukur 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yeni bölümünde duygu dolu anlar yaşanacak. Çukur'da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç'ı kimse tutamayacak. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur yeni bölüm fragmanı - Yamaç ve Azer karşı karşıya

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Çukur dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Çukur 80. bölümünde Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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