Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Cuma namazı vakitleri
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde kılınacak olan Cuma namazı için araştırmalar başladı. Yüz binlerce müslümanın akın edeceği Cuma namazı öğle namazı vaktinde kılınacak. Peki 8 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı için geri sayım sürüyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece akşam namazının ardından Cuma günü olarak kabul edilmektedir. Akşam namazının kılınmasının ardından Cuma gecesi kabul edilmesi nedeniyle yüce kitabımız Kuran-ı Kerim okunur. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde müminler sabah namazlarını eda edebilmek için uyanıp Sabah namazlarını evlerinde veya camilerde kılar. Öğle namazı vaktinde eda edilen Cuma namazı 10 rekattan oluşur. 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. İlk 4 rekatlık sünnetin ardından İmam hutbeye çıkar ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma hutbesini cemaate okur.
CUMA NAMAZI SAATLERİ
İzmir Cuma namazı saati 13:00
Ankara Cuma namazı saati 12:37
İstanbul Cuma namazı saati 12:53