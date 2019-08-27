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27.08.2019 - 21:59| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Moskova'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "ANA" saat 21.03'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybettiArnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak hastaneye kaldırılan Tuğba Anlak, hayatını kaybetti.
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