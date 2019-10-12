MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDağ köyünde korkunç olay!
12.10.2019 - 14:36 | | DHA

Dağ köyünde korkunç olay!

Bursa'nın dağ köyünde elektrik kontağından çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.

Dağ köyünde korkunç olay!
Dağ köyünde korkunç olay!
Dağ köyünde korkunç olay!
Dağ köyünde korkunç olay!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İznik'in Elmalı köyünde yaşayan Asiye K. (46) ve Emine K. (26) adlı anne kızın oturdukları ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alevlere teslim oldu. Yanan evlerini kurtarmak için alevlere müdahale etmek isteyen Emine K'nin üzerindeki elbiseleri tutuştu. Vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız ağır yaralandı. Kızına müdahale etmek isteyen anne Asiye K. ise hafif yaralandı.

112 ekiplerinin müdahale ettiği Emine K. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inin yandığı ve 3. derece yanık oluştuğu öğrenilen talihsiz genç kız, tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Genç kızın üniversiteden bu yıl mezun olduğu, Gemlik'te yaşadığı, hafta sonu tatili için Elmalı köyünde yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Düğün konvoyunda feci kaza

Düğün konvoyunda feci kaza

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Sıradaki Haber