MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDalgınlığı pahalıya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldı
25.09.2019 - 03:41 | | DHA

Dalgınlığı pahalıya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldı

Düzce’de D-100 Karayolu'nda şoförünün damperini açık unuttuğu kamyon üst geçide takıldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kasası üst geçitte kalan kamyon kupasının üstüne dikili kaldı.

Dalgınlığı pahalıya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldı

Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu DSİ mevkiinde meydana geldi. Fikret Karaağaç idaresindeki 81 DB 637 plakalı kamyonun damperi açılarak karayolu üzerinde bulunan üst geçide takıldı. Damperin kopması ile damper üst geçitte asılı kalırken, kamyon ise motor kısmının üzerinde dik durdu.

Dalgınlığı pahalıya mal oldu Geriye bu görüntü kaldı

Kamyon sürücüsü Fikret Karaağaç ve araçta bulunan Bircan Arslan yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dalgınlığı pahalıya mal oldu Geriye bu görüntü kaldı

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonuMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı kutladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dalgınlığı pahalıya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldı

Dalgınlığı pahalıya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

MasterChef son bölümde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef son bölümde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

Sıradaki Haber