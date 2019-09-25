25.09.2019 - 03:41 | | DHA
Dalgınlığı pahalıya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldı
Düzce’de D-100 Karayolu'nda şoförünün damperini açık unuttuğu kamyon üst geçide takıldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kasası üst geçitte kalan kamyon kupasının üstüne dikili kaldı.
Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu DSİ mevkiinde meydana geldi. Fikret Karaağaç idaresindeki 81 DB 637 plakalı kamyonun damperi açılarak karayolu üzerinde bulunan üst geçide takıldı. Damperin kopması ile damper üst geçitte asılı kalırken, kamyon ise motor kısmının üzerinde dik durdu.
Kamyon sürücüsü Fikret Karaağaç ve araçta bulunan Bircan Arslan yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.