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03.09.2019 - 07:50

Damla Sönmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Damla Sönmez birçok dizi ve filmde rol almıştır. Güllerin Savaşı dizisindeki rolü ile büyük hayran kitlelerine ulaşan Damla Sönmez kimdir, kaç yaşındadır? İşte Damla Sönmez'in biyografisi...

Damla Sönmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

3 Mayıs 1987 doğumlu olan Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2009      Kampüste Çıplak Ayaklar              Ebru

2009      Bornova Bornova             Özlem

2010      Çakal     Deniz

2010      Mahpeyker: Kösem Sultan          Kösem Sultan

2012      Kurtuluş Son Durak         Tülay

2012      Uzun Hikaye       Ayla

2013      Sen Aydınlatırsın Geceyi               Defne

2014      Deniz Seviyesi   Damla

2017      Taksim Hold'em               Defne

2017      Ayla (film)           Nuran

2018      Sibel      Sibel

 

YER ALDIĞI DİZİLER

2004      Camdan Pabuçlar             Gülçin

2004      Omuz Omuza     Pelin

2005      Kapıları Açmak  Gülşen

2006      Şarkılar Susmasın            Aycan

2006      Sahte Prenses   Sedef

2006-2007           Fırtınalı Aşk        Melda Talay

2008      Emret Komutanım          Karamel

2008-2009           Gece Gündüz    Pınar

2010-2011           Türkan  Turhan

2012      Şubat    Gelin

2013-2014         Bir Aşk Hikayesi Ceylan

2014-2016           Güllerin Savaşı  Gülru

2017      Aşk ve Gurur      Zeynep

2018      Masum Değiliz   Selin

 

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