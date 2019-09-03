Damla Sönmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

3 Mayıs 1987 doğumlu olan Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2009 Kampüste Çıplak Ayaklar Ebru

2009 Bornova Bornova Özlem

2010 Çakal Deniz

2010 Mahpeyker: Kösem Sultan Kösem Sultan

2012 Kurtuluş Son Durak Tülay

2012 Uzun Hikaye Ayla

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Defne

2014 Deniz Seviyesi Damla

2017 Taksim Hold'em Defne

2017 Ayla (film) Nuran

2018 Sibel Sibel

YER ALDIĞI DİZİLER

2004 Camdan Pabuçlar Gülçin

2004 Omuz Omuza Pelin

2005 Kapıları Açmak Gülşen

2006 Şarkılar Susmasın Aycan

2006 Sahte Prenses Sedef

2006-2007 Fırtınalı Aşk Melda Talay

2008 Emret Komutanım Karamel

2008-2009 Gece Gündüz Pınar

2010-2011 Türkan Turhan

2012 Şubat Gelin

2013-2014 Bir Aşk Hikayesi Ceylan

2014-2016 Güllerin Savaşı Gülru

2017 Aşk ve Gurur Zeynep

2018 Masum Değiliz Selin