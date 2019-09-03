Damla Sönmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Damla Sönmez birçok dizi ve filmde rol almıştır. Güllerin Savaşı dizisindeki rolü ile büyük hayran kitlelerine ulaşan Damla Sönmez kimdir, kaç yaşındadır? İşte Damla Sönmez'in biyografisi...
3 Mayıs 1987 doğumlu olan Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.
2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.
2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.
Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.
YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
2009 Kampüste Çıplak Ayaklar Ebru
2009 Bornova Bornova Özlem
2010 Çakal Deniz
2010 Mahpeyker: Kösem Sultan Kösem Sultan
2012 Kurtuluş Son Durak Tülay
2012 Uzun Hikaye Ayla
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Defne
2014 Deniz Seviyesi Damla
2017 Taksim Hold'em Defne
2017 Ayla (film) Nuran
2018 Sibel Sibel
YER ALDIĞI DİZİLER
2004 Camdan Pabuçlar Gülçin
2004 Omuz Omuza Pelin
2005 Kapıları Açmak Gülşen
2006 Şarkılar Susmasın Aycan
2006 Sahte Prenses Sedef
2006-2007 Fırtınalı Aşk Melda Talay
2008 Emret Komutanım Karamel
2008-2009 Gece Gündüz Pınar
2010-2011 Türkan Turhan
2012 Şubat Gelin
2013-2014 Bir Aşk Hikayesi Ceylan
2014-2016 Güllerin Savaşı Gülru
2017 Aşk ve Gurur Zeynep
2018 Masum Değiliz Selin