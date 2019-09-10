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10.09.2019 - 13:49

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna'nın eşi kim?

MasterChef Türkiye'nin jürisinde yer alan bu sene yarışmaya dahil olan Danilo Zanna kimdir? İtalyan şef Danilo Zanna'nın Türk eşi de herkes tarafından merak ediliyor. İşte Danilo Zanna ile ilgili merak edilenler...

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna'nın eşi kim?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.

Danilo Zanna kimdir Danilo Zannanın eşi kim

İstanbul'da servislerin 'ölüm şeridi'Karayolları Trafik Kanunu'na göre zorunlu haller dışında durmak veya park etmek yasak. Ancak özellikle servis sürücüleri hem kurallara uymuyor hem de yolcuların hayatını tehlikeye atıyor.
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