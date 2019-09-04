Davutoğlu’na ihraç talebi 117-7. maddeden

AK Parti MYK toplantısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu dört AK Partili ismin kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi kararının, Davutoğlu’nun açıklamaların, “parti ve teşkilat disiplini açısından izah edilebilir sınırların ötesine geçtiği” gerekçesiyle alındığı öğrenildi. Oy birliği ile alınan kararın, parti tüzüğünün 117-7’ye maddesine göre alındığı kaydedildi. Madde partiden, “kesin ihracı gerektiren halleri” düzenliyor. Maddede, “Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” ifadeleri yer alıyor.

Önceki akşam gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı’nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Kararın, Davutoğlu’nun özellikle geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından hızlanan bir gelişme olduğu kaydedildi. Davutoğlu’nun açıklamalarının “Parti ve teşkilat disiplini açısından “izah edilebilir sınırların ötesine geçtiği” kaydedildi. Parti kurmayları, disiplin kararının alınmaması durumunda partinin inandırıcılığını yitirebileceğine dikkat çekerek, bu durumun bazı isimler tarafından koz olarak kullanıldığını ve bunun önünün kesilmesi gerektiğini kaydetti. Toplantıda mağduriyet algısının ortaya çıkıp çıkmayacağının da konuşulduğunu anlatan parti yetkilileri, artık bu noktanın ötesine geçildiği ve net tavrın ortaya konulması gerektiği konusunda görüş birliği oluştuğunu bildirdi.



MYK’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da yeni hükümet sistemi ile ilgili devam eden çalışma hakkında yaklaşık 2 saatlik bir sunum yaptığı öğrenildi.



Bakanlıklar ayrılmayacak



Oktay, sunumunda 1 yıllık sürede atılan adımlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yanları ile bürokraside yaşanan sıkıntıları anlattı. Sistemle ilgili problemlerin genel olarak uygulamadan, alışkanlıklardan kaynaklandığı, belirlenen bazı aksaklıkların yeni baştan düzenlenmesi yerine zaman içinde çözülmesi yönteminin benimseneceği ifade edildi. Sistemde yapılacak rötuşlarla, yeni sisteme geçişin ardından eleştiriler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile Meclis grubu ve parti arasındaki iletişim kanalları güçlendirilecek. Toplantıda, ayrı ayrı yeniden yapılandırılacağı konuşulan Aile ve Çalışma, Hazine ve Maliye gibi bakanlıkların ayrılmaması yönünde görüş birliğine varıldı.





AK Parti kampa giriyor



AK Parti, 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasının ardından milletvekilleri ile Kızılcahamam’da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD programı nedeniyle kampın Meclis açıldıktan sonraya alındığı da kaydedildi. 4-5-6 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek kampta yeni yasama yılı başta olmak üzere birçok konu değerlendirilecek.