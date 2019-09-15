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15.09.2019 - 20:10 | | DHA

Dedesini vahÅŸice öldürdü! Ä°ÅŸte ortaya çÄ±kan o ayrÄ±ntÄ±â€¦

Sakarya'nÄ±n KarapÃ¼rÃ§ek ilÃ§esinde, SadÄ±k G.(25) kendisine ismi verilenÂ dedesi SadÄ±k G.'yiÂ (85) bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â

Dedesini vahÅŸice öldürdü! Ä°ÅŸte ortaya çÄ±kan o ayrÄ±ntÄ±â€¦

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Olay bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde KarapÃ¼rÃ§ek MeÅŸepÄ±nar Mahallesinde meydana geldi.Â SadÄ±k G.Â ile dedesi SadÄ±k G.Â arasÄ±ndaÂ bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Evin bahÃ§esinde yaÅŸanÄ±n tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda SadÄ±k G.,Â dedesi SadÄ±k G.'yiÂ defalarca bÄ±Ã§aklayarak olay yerinden kaÃ§tÄ±. YardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ± Ã¼zerine eve gelen komÅŸumlarÄ± yaÅŸlÄ± adamÄ± kanlar iÃ§eresinde yerde katarken buldu. Ä°hbar Ã¼zerine jandarma ve saÄŸlÄ±kÂ ekipleri geldi. Dede SadÄ±k G., saÄŸlÄ±k ekibinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla AkyazÄ± Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SadÄ±k G.Â yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Â 

Cinayet ÅŸÃ¼phelisi SadÄ±k G.Â ise daha sonraÂ jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

HDP önünde eylem yapan aile sayÄ±sÄ± 34'e yükseldiEvlat nöbeti tutan annelerin HDP DiyarbakÄ±r Ä°l BinasÄ± önünde oturma eylemi 13. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarÄ± gelmeden buradan ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± söylüyor. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile baÅŸlayan çember her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Oturma eylemine katÄ±lan aile sayÄ±sÄ± 34'e yükseldi.
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