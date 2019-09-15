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Olay bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde KarapÃ¼rÃ§ek MeÅŸepÄ±nar Mahallesinde meydana geldi.Â SadÄ±k G.Â ile dedesi SadÄ±k G.Â arasÄ±ndaÂ bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Evin bahÃ§esinde yaÅŸanÄ±n tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda SadÄ±k G.,Â dedesi SadÄ±k G.'yiÂ defalarca bÄ±Ã§aklayarak olay yerinden kaÃ§tÄ±. YardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ± Ã¼zerine eve gelen komÅŸumlarÄ± yaÅŸlÄ± adamÄ± kanlar iÃ§eresinde yerde katarken buldu. Ä°hbar Ã¼zerine jandarma ve saÄŸlÄ±kÂ ekipleri geldi. Dede SadÄ±k G., saÄŸlÄ±k ekibinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla AkyazÄ± Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SadÄ±k G.Â yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Â

Cinayet ÅŸÃ¼phelisi SadÄ±k G.Â ise daha sonraÂ jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.