Denizde de sıfır atık

"Sıfır Atık Mavi Hareketi” projesi kapsamında denizlerimizin, akarsularımızın, göllerimizin hem yüzeylerini hem de kıyılarını temizlemek üzere bir eylem planı hazırladık. 2019 sonuna kadar, kaynakta önleme, temizlik ve bilinçlendirme çalışmalarını içeren Deniz Çöpleri Eylem Planlarımızı denize kıyısı olan tüm illerimiz için hazırlayacağız ve uygulamaya geçmiş olacağız.”

Sıfır Atık Projesi ile çöplerin kaynağında ayrıştırıldığını, ayrıştırılan atıkların geri dönüştürüldüğünü anlatan Kurum, “Projeyle artık ülkemizde plastik, metal, cam ve kartonların toplanması ve geri dönüşümünün sağlanmasıyla artık bunları ithal etmeyeceğiz” dedi. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2023 yılına kadar tüm şehirlerin Sıfır Atık Projesi’ne geçeceğini aktaran Kurum, bu anlamda da tüm dünyaya örnek olacak projeyi gerçekleştirmiş olacaklarını, şu ana kadar 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini dile getirdi.

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda ciddi tehdit altında olduğunun altını çizen Bakan Kurum, geçen ay 15 maddelik Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı ile bu sorunla mücadele hususundaki kararlılığı ortaya koyduklarını hatırlattı. Kurum, ilk olarak Karadeniz’de başlattıkları iklim değişikliği eylem planlarını 7 bölge için önümüzdeki 6 ay içinde tamamlamış olacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla en son Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Kurum, “Millet bahçesi projemizi hayata geçireceğiz. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyerek, o doğal güzellikleri ön plana çıkaracak projeyi yapacağız. Kıyı kenar çizgisinin arkasında kalan alanlarda vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidecekleri alanların dışında hiçbir yapılaşmaya, betonlaşmaya, asfaltlaşmaya izin vermeden bu projeyi yapcağız” dedi.