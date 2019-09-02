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02.09.2019 - 13:16| AA

Denizin dibinden çıkanlar şok etti!

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denize bir öğrencisiyle birlikte tüplü dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizden çok sayıda plastik şişe, kadın ve çocuk bezlerinin yanı sıra eşarp ve battaniye de çıkardı.

Denizin dibinden çıkanlar şok etti!
Denizin dibinden çıkanlar şok etti!
Denizin dibinden çıkanlar şok etti!
Denizin dibinden çıkanlar şok etti!
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Prof. Dr. Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisi Mehmet Alagöz ile Konyaaltı Sahili'nde deniz temizliğine dikkati çekmek için tüplü dalış yaptıklarını söyledi.

Her dalış yaptıklarında mutlaka denizin dibinde gördükleri çöpleri de  toplayıp çıktıklarını dile getiren Gökoğlu, kısa süren bu dalışta da onlarca  plastik şişe, battaniye, kadın ve çocuk bezleri ile eşarp bulduklarını belirtti.

Özellikle plastik şişelerin çoğunlukta olduğuna dikkati çeken Gökoğlu,  "5, 10 litrelik plastiklerin içine toprak doldurup, üzerine ekmek koyarak ya da delik açarak balık avlıyorlar ama denize bıraktıkları bu plastikler, deniz  canlılarına, doğaya çok büyük zarar veriyor." diye konuştu.

Gökoğlu, denizin her bölgesinde bu kirliliklerin görüldüğünü ifade  ederek atıkların gelişigüzel atılmaması için daha dikkatli olunması uyarısında  bulundu.

Denizin altında gördükleri tablonun kendilerini üzdüğünü aktaran Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Denize daldığımızda 'yok artık, bunu da mı atmışlar' dedirten manzara  ile karşılaşıyoruz. Battaniye, kadın bezi, çocuk bezi, eşarplar, ayakkabılar,  kıyafetler aklınıza gelen her şey var. İnsanlar tarafından elle atılmış şeyler  bunlar. Artık insanlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Denizin dibinde ciddi bir kirlilik var, bu kirlilik sadece deniz canlılarına değil, deniz canlılarını tüketen insanlara da büyük ölçüde zarar veriyor. Duyarlılığın artması  için sık sık dalış yapacağız. Bir iki dalış yapmakla ya da bir iki kişi ile  denizin temizlenmez. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor."

 

 

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