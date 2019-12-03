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03.12.2019 - 12:05 | | AA

Denizli'de evde şok görüntü! Atölyeye çevirmişler

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde silah atölyesine çevrilen bir evde 94 tabanca, 27 av tüfeği ile 2 bin mermi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de evde şok görüntü! Atölyeye çevirmişler
Denizli'de evde şok görüntü! Atölyeye çevirmişler
Denizli'de evde şok görüntü! Atölyeye çevirmişler
Denizli'de evde şok görüntü! Atölyeye çevirmişler
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bozkurt ilçesinde önceden belirlenen 5 adrese baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi, 12 av tüfeği gövde ve tetik tertibatı, 8 kurusıkı tabanca gövdesi ve üst kapak takımı, silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan aletler bulundu.

Soruşturma kapsamında M.K.T, S.V.F. ve S.G. gözaltına alındı.

Zanlıların, farklı tarih ve şehirlerden temin ettikleri silah parçalarını çekmemek amacıyla 5 ayrı adrese kargo yoluyla ulaştırılmasını sağladığı ve daha sonra da atölyeye çevirdikleri ayrı bir evde birleştirdikleri ortaya çıktı.

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