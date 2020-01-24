Deprem bölgesine takviye kurtarma ekipleri gönderiliyor
Mersin Büyükşehir Belediyesince 6.8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ'a, 2 arama-kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla birlikte 11 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğü de Elazığ'a ekip gönderdi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve can kayıplarının da yaşandığı deprem sonrası, arama-kurtarma çalışmaları için 3 araç, 2 arama-kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlarla birlikte 11 kişiden oluşan ekibin, bölgeye ulaşmak için yola çıktığı bildirildi. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla Mersin'den yola çıkan ekipte, bir müdür, bir amir ve 9 arama-kurtarma personelinin yer aldığı ifade edilirken, ayrıca bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırlandığı kaydedildi.
DÜZCE'DEN TAKVİYE YOLA ÇIKTI
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğünden, 1 öncü ve 1 ikram aracı olmak üzere 4 kişilik ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Müdürlükte ayrıca 12 kişilik Afet Acil Durum ve Kriz Masası kurularak, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.