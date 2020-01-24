Deprem bölgesine takviye kurtarma ekipleri gönderiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve can kayıplarının da yaşandığı deprem sonrası, arama-kurtarma çalışmaları için 3 araç, 2 arama-kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlarla birlikte 11 kişiden oluşan ekibin, bölgeye ulaşmak için yola çıktığı bildirildi. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla Mersin'den yola çıkan ekipte, bir müdür, bir amir ve 9 arama-kurtarma personelinin yer aldığı ifade edilirken, ayrıca bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırlandığı kaydedildi.





DÜZCE'DEN TAKVİYE YOLA ÇIKTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğünden, 1 öncü ve 1 ikram aracı olmak üzere 4 kişilik ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Müdürlükte ayrıca 12 kişilik Afet Acil Durum ve Kriz Masası kurularak, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.