DGS ek tercihler için tarih belli oldu mu? DGS ek tercihleri ne zaman alınır?

DGS ek tercihler için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 21-28 Ağustos tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 4 Eylül tarihinde adayların erişimine açıldı. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağı adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. DGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar 9-13 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek

30.303 KONTENJAN BOŞ KALDI!

DGS terch sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda adaylara Üniversitelerin Örgün, İkinci öğretim, Uzaktan eğitim, Açıköğretim programları için 114.763 kontenjan ayrıldı. 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan DGS'de 114.763 kontenjana 163.192 aday başvurdu. ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgilere göre 84.460 aday açılan kontenjanlara yerleştirildi. 30.303 kontenjan ise boş kaldı.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından 15 Eylül tarihinde alınmaya başlanması bekleniyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt yaptıracakları tarih 9-13 Eylül olarak duyuruldu. Buna göre kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından DGS ek tercihlerinin alınması bekleniyor.