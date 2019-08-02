DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 25 Temmuz tarihinde açıklanan DGS sonuçlarının ardından adaylar ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayları yakından ilgilendiren DGS tercihlerine ilişkin ÖSYM tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene de Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.