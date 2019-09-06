Disleksi nedir, belirtileri nelerdir? Disleksi testi nasıl yaptırılır?

Disleksi hastalığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala disleksi hastalığı hakkındaki araştırmalarda arttı. 3 farklı tipi bulunan hastalığın en sık görüleni disleksi yani okuma bozukluğu olarak bilinmektedir. Disleksi hastaları genellikler okumayı öğrenememe yazarken harf ve hece atlama ve ters yazma şikayetleri ile başvuruda bulunur. Peki Disleksi testi nasıl yaptırılır?

3 TİPİ VAR

Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkuli) olmak üzere 3 alt tipe ayrılmaktadır. Disleksi yani okuma bozukluğu en sık görülen alt tip olması nedeniyle özgül öğrenme güçlüğü teriminin yerine yaygın şekilde kullanılmaktadır.

DİSLEKSİ HASTASININ ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Hastanın ailesi tarafından getirilme nedenleri genellikle okumayı öğrenememe, okurken ve yazarken harf ve hece atlama, ters yazma, okuduğunu anlayamama, çarpım tablosu ve saati öğrenememe, sağını-solunu karıştırma, düğme ilikleyememe, ayakkabılarını bağlayamama veya ayakkabılarını ters giyme, sakarlık, dikkatsizlik, unutkanlık gibi nedenlerdir. Her dislektik çocukta bu belirtilerin tamamı görülmeyebilir; ancak zekalarından beklenenin altında bir akademik performans göstermeleri genel özellikleridir.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ

-Kelimeleri ters okuma ve yazma (ve yerine ev)

-Sayıların yönünü ters yazma

-Harf atlayarak, eksik yazma, noktalı ve noktasız harfleri karıştırma

-Benzer harfleri okurken ve yazarken karıştırma (b yerine d)

-Sayıları ve matematik sembolleri öğrenememe

-Basit işlemleri öğrenememe, çarpım tablosunu ezberleyememe

-Bugün, yarın, dün gibi kavramları zor öğrenme ve yanlış kullanma

-Sağını solunu öğrenememe

-Saati öğrenememe

-Alfabenin harflerini, ayları, günleri sırası ile sayamama

-İyi tanıdığı bildiği bir yerin yönünü bulmada güçlük yaşama gibi birçok bulgu söz konusu olabilmektedir.

DİSLEKSİ TANISI

Özgül öğrenme güçlüğü tanısı için çocuğun deneyimli bir çocuk psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Tanı koyma aşamasında öğrenme sorunlarına yol açabilecek görme, işitme sorunları, nörolojik hastalıklar, zeka geriliği gibi tibbi durumların ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Aileden, okul öğretmenlerinden detaylı bilgi alınır, çocuğun okul defterleri incelenebilir. Genel zeka kapasitesini, öğrenme düzeyini, akademik becerilerini ölçen testlerden tanı koyma sürecinde yararlanılır. Tüm bu bilgi ve bulgular bir araya getirilip değerlendirilerek tanı konulmaktadır.