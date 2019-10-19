19.10.2019 - 14:38 | | AA
Diyarbakır'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çağlayan köyüne bağlı Derecik mezrasında şarampole devrildi.
Kazada, Fatma Ayana (38) ve Ramazan Can (37) olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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