MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Doğa Koleji'nin devriyle ilgili görüşmeler son aşamaya geldi
ABONE OL
13.12.2019 - 13:08 | | AA

Doğa Koleji'nin devriyle ilgili görüşmeler son aşamaya geldi

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.

Doğa Koleji'nin devriyle ilgili görüşmeler son aşamaya geldi

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber