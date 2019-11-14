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14.11.2019 - 11:42 | | AA

Doğum yapan eşini bıçaklamıştı! Kan donduran sözler

Gaziantep'te doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladığı iddiasıyla hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanığın eylemi, mahkeme tarafından "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirildi.

Doğum yapan eşini bıçaklamıştı! Kan donduran sözler

Doğum yapan eşini hastanede bıçakladığı iddiasıyla 11. Asliye Ceza  Mahkemesi'nde "kasten yaralama" suçundan dava açılan tutuklu sanık Ahmet Y.  hakkında verilen görevsizlik kararının gerekçesi açıklandı.

Mahkemenin görevsizliğe ilişkin gerekçeli kararında, tutuklu sanık  Ahmet Y. ile boşanma aşamasındaki Güldane Y'nin 23 Ağustos'ta doğum yaptığı  hatırlatılarak, sanığın olay günü gündüz saatlerinde Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi doğum servisinde eşini ziyaret ettiği, daha sonra saat 23.00  sıralarında geri geldiği aktarıldı.

Kararda, sanığın bu ziyarette, eşinden eve dönmesini istediği ancak  olumsuz yanıt alması üzerine çıkan tartışmada, "geri döneceksin ya da öleceksin,  ölmen beni mutlu eder", "bunun bir cezası olacak, bu cezayı Allah vermeyecek ben vereceğim" şeklinde sözler sarf ederek aniden ayağa kalktığı ve belinden  çıkardığı insan öldürmeye elverişli bıçakla hastane yatağındaki müştekinin  kalbine saplamaya çalıştığı kaydedildi.

Müştekinin ablası tanık Seda G'nin, sanığın müştekinin kalbini hedef  alarak, vurmaya çalıştığı sırada bileğinden tuttuğu ve müştekinin de kendisini  korumaya çalıştığı, bu sırada arbede yaşandığı ifade edilen kararda, şunlar  aktarıldı:

"Tanık Seda G'nin müdahalesi ve çıkan sesler üzerine odaya personelin  gelmesiyle sanığın eylemini gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Olayın  oluşumunda, sanığın kadını hedef seçerek, hayati önem taşıyan bölgelerine vurmaya  çalıştığı, kadının vücudunda meydana gelen yaralanmaların yeri ve nitelikleri,  sanığın tek bıçak darbesiyle yetinmemesi ve eylemine elinde olmayan nedenlerle  son vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın öldürme kararını çok  önceden verdiği, mağdura yönelik birçok darbeyle eylemini tamamlamaya çalıştığı  ve eylemlerini devam ettirmede ısrarcı olduğu nazara alınarak, sanığın mağdura  yönelik eylemi 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilerek görevsizlik  kararı verilmiştir."

Hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar "kasten yaralama" suçundan dava  açılan sanık Ahmet Y'nin dosyası nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

OLAY

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos'ta erkek  bebek dünyaya getiren Güldane Y, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış,  hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Y,  tutuklanmıştı.

Ahmet Y. hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis  istemiyle hazırlanan iddianamenin kabulüyle 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde  yargılanan Ahmet Y. hakkında 22 Ekim'de görevsizlik kararı verilmişti.

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