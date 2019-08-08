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08.08.2019 - 13:10| DHA

Doktor, evinde ölü bulundu!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir firmada iş yeri hekimi olarak görev yapan doktor Sayit Sunar,(48) evinde ölü bulundu.

Doktor, evinde ölü bulundu!

Lüleburgaz'da iş yeri sağlığı ve güvenliği firmasında iş yeri hekimi olarak görev yapan Sayit Sunar'dan 2 gündür haber alamayan arkadaşları, Gençlik Mahallesi'ndeki eve gitti.

Sunar'ın giriş katındaki dairesinde balkon kapısının açık olduğunu gören arkadaşları, buradan içeriye girdi. Ancak Sunar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine gelen eve gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Sunar'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

1 çocuk babası olan Sayit Sunar'ın eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

 

 

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