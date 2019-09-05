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05.09.2019 - 07:50| ELİF ALTIN İstanbul

Doktorlardan 'temiz' uzlaşma

İstanbul’da bir hastanede kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan doktor Büşra Yıldız, kendisini tehdit eden hastasıyla hastanenin acil servisinde temizlik yapması karşılığında uzlaştı.

Doktorlardan 'temiz' uzlaşma

5 Ekim 2017 tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki doktor Büşra Yıldız karın ağrısı şikayetiyle muayeneye gelen 48 yaşındaki hastası Şengül Karacan’ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İddiaya göre doktor Yıldız, şüpheliye “karnın ağrıyorsa acile gitmen gerekir” dedi.

Bunun üzerine şüpheli Karacan ‘seni döverim’ diyerek doktor Yıldız’ın üzerine yürüdü. Etraftaki personelin araya girmesiyle olay engellendi. Doktor Yıldız’ın şikayetçi olması üzerine şüpheli Karacan hakkında savcılık, “tehdit” suçundan soruşturma başlattı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle savcı dosyayı Uzlaşma Bürosu’na gönderdi. Uzlaştırmacı personel tarafından taraflara uzlaşmayı isteyip istemedikleri soruldu. Doktor Büşra Yıldız uzlaşmak için şüpheli Karacan’ın Kağıthane Devlet Hastanesi acil servisinde 15 gün temizlik işlerinde gönüllü olarak çalışması şartını koydu. Karacan’ın bu talebi kabul etmesiyle taraflar uzlaştı. Savcı bunun üzerine Karacan hakkındaki dosyaya takipsizlik kararı verdi.

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