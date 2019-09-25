Dördüncü milli gurur: Kınalıada

Dünyada kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biri olduğumuzu kanıtlayan Milli Gemi Projesi’nin (MİLGEM) dördüncüsü TCG Kınalıada Donanma’ya katılıyor. Türk mühendislerinin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Burgazada’nın 29 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle Türk Deniz Kuvvetleri’nde göreve başlaması bekleniyor. 100 metre uzunluğundaki TCG Kınalıada, Preveze Deniz Zaferi’nin 481’inci yılında mavi vatanı korumaya başlayacak.

Helikopter inecek

Türk Deniz Kuvvetleri’nin 2008 yılında ihtiyacını karşılamak için başlatılan MİLGEM projesinin son milli korveti donanmamızın gücüne güç katacak. 27 Eylül 2011’de denize indirilen ilk milli gemimiz TCG Heybeliada’nın ardından İstanbul Tersane Komutanlığı’nda inşası gerçekleşen korvetlerin sonuncusu TCG Kınalıada oldu. Korvet sınıfındaki TCG Heybeliada, TCG Büyükada ve TCG Burgazada ile dört gemilik korvet filosunun en yenisi TCG Kınalıada’nın ilk kaynağı 18 Haziran 2016’da yapılmıştı.

3 Temmuz 2017’de denize indirilerek deniz testlerine başlanan korvet, iki yıl boyunca yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalarla yarışabilecek yazılımlarla donatıldı. 15 subay, 52 astsubay, 13 uzman erbaş ve 15 erbaştan oluşan 95 kişilik mürettebatının tayinleri gerçekleşen gemi, iki yıl içinde Türkiye denizlerinin tüm hava koşullarında denendi. Platformuna Seahawk helikopter iniş kalkışı yapılan TCG Kınalıada, savaşa hazır olduğunu, en sert deniz koşullarında seyre çıkabileceğini kanıtladı.

Geminin personeli ise denizaltılara karşı savunma ve saldırı, hava taarruzuna karşı koyma, asimetrik saldırı, psikolojik harp gibi çatışma durumlarına yönelik eğitimlerini tamamlayarak savunma ve saldırı silahlarını kullandı. Eğitimli personel, arama kurtarma ve tahliye gibi insani görevler için bilgilendirilirken kıtalararası görevlere hazırlandı. Tüm testlerden geçer not alan TCG Burgazada, 29 Eylül’de İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlenecek törenle Donanma’ya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve savunma sanayi yetkililerinin katılacağı törenden sonra TCG Kınalıada ilk görevine gidecek.

Logosunda kalpaklı Atatürk bulunuyor

TCG Kınalıada’nın logosunda milli mücadelenin sembolü kalpaklı Atatürk bulunuyor. Türk bayrağı vatana duyulan sevgiyi, hırçın dalgalı denizde ilerleyen gemi TCG Kınalıada’nın özgüvenini, Türkiye’nin etrafını çevreleyen denizler Mavi Vatan anlayışını, Seahawk savaş helikopteri ise hava gücünü sembolize etti. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş tarafından üretilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) ilk fiili silah atışlarını Saros Körfezi’nde TCG Kınalıada ile test etti.

Milli savaş sistemi ADVENT, su üstü, su altı ve hava hedeflerini tespit ve imha etmek üzere, gemide bulunan sensör ve silahların bir merkezden en etkili ve hızlı şekilde kullanılması ve savunma tedbirlerinin alınmasını sağlayan son teknoloji bir savaş yönetim sistemi olarak öne çıktı. TCG Kınalıada’dan gerçek mermilerle yapılan atışlar tam isabetle vurulurken hem korvet hem savaş sistemi mükemmelliğini ortaya koydu. ADVENT’in uçak ve helikopter taşıma yeteneğine sahip Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’da da bulunacağı öğrenildi.

20 ton silah depolayabiliyor

Açık denizde karakol görevi yapabilecek gemi, sualtı ve su üstü harbi için tam donanımlı ve 2 bin 300 ton ağırlığında. 30 deniz mili (55 km) hız yapabilen korvet, ekonomik süratle 3 bin 500 deniz mili (6 bin 500 km) menzile sahip. Destekten yoksun 10 gün denizde kalabilen TCG Kınalıada, yeni nesil GENESİS sensörlerle donatıldı. 100 metre boyunda 15 metre genişliğindeki korvet, 20 ton silah depolayabiliyor. 10 tonluk helikopter platformu olan korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerinde kullanılabiliyor. TCG Kınalıada, 27-28 Eylül 1538’te Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nın Akdeniz’i bir Türk gölü yapan Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünde Donanma’ya katılacak.