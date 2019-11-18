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18.11.2019 - 11:24 |

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 ilde 500 sürekli işçi alımı kapsamında başvurular 5-11 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların alınmasının ardından DSİ sürekli işçi alımı kura çekiliş tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 500 sürekli işçi alımı kura çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek?

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 500 sürekli işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvurular 5-11 Kasım tarihleri arasında alındı. Çeşitli meslek gruplarından 500 sürekli işçi alımı 25 ilde gerçekleştirilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kura çekilişi ile alınacak olan alımın ardından adaylar merkez ve taşra telşkilatlarında görevlendirilecek. Peki kura çekilişi ne zaman yapılacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak

 

 

Ünlü Rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çektiRus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Aktörün bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte, aktörün kızına olan davranışı tepki çekti.
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