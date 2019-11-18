DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 500 sürekli işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvurular 5-11 Kasım tarihleri arasında alındı. Çeşitli meslek gruplarından 500 sürekli işçi alımı 25 ilde gerçekleştirilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kura çekilişi ile alınacak olan alımın ardından adaylar merkez ve taşra telşkilatlarında görevlendirilecek. Peki kura çekilişi ne zaman yapılacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak