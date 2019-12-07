Duayen foto muhabiri İstemi ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

Meslekte 56. yılını dolduran gazetemiz foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansı’nın (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. İstemi, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019’a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerindeki üç fotoğraf için oy kullandı. “Haber” kategorisinde tercihini Hassan Jedi’nin “Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri” başlıklı fotoğrafından yana kullanan İstemi, “Yaşam” kategorisinde Halil Fidan’ın “Harran’da yaşam” başlıklı fotoğrafını seçti. İstemi, “Spor” kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Kadınlar futbolu heyecanı” başlıklı fotoğrafını tercih etti.