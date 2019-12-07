07.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Duayen foto muhabiri İstemi ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı
Meslekte 56. yılını dolduran gazetemiz foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansı’nın (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.
Meslekte 56. yılını dolduran gazetemiz foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansı’nın (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. İstemi, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019’a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerindeki üç fotoğraf için oy kullandı. “Haber” kategorisinde tercihini Hassan Jedi’nin “Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri” başlıklı fotoğrafından yana kullanan İstemi, “Yaşam” kategorisinde Halil Fidan’ın “Harran’da yaşam” başlıklı fotoğrafını seçti. İstemi, “Spor” kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Kadınlar futbolu heyecanı” başlıklı fotoğrafını tercih etti.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.