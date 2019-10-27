MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDüğün fotoğrafçısı yanarak hayatını kaybetti
27.10.2019 - 14:30 | | DHA

Düğün fotoğrafçısı yanarak hayatını kaybetti

Isparta'da, fotoğrafçı Hasan Hüseyin Koç'un (25) kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, alevlerin arasında kalan Koç, yaşamını yitirdi. Koç'un düğün çekiminden dönerken, kaza yaptığı öğrenildi.

Düğün fotoğrafçısı yanarak hayatını kaybetti

Kaza, sabaha karşı, Isparta- Atabey yolundaki İslamköy yakınlarında meydana geldi. Hasan Hüseyin Koç'un kullandığı, plakası açıklanmayan otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarparak, durdu. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, Koç da alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu alevler, söndürüldü. Araçtan çıkamayan sürücü Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, araçtan çıkarılıp, Atabey Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına konularak, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da fotoğrafçılık yapan Hasan Hüseyin Koç'un, düğün çekiminden dönerken, kaza yaptığı öğrenildi. Koç'un cenazesinin Atabey'e bağlı Bayatlı köyünde bugün ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

 

16 yaşındaki Derya'nın feci ölümü!Adana’da otoyolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada, otomobildeki 16 yaşındaki Derya Yüksekyalçın öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Zap ve Kandil'de teröristlere ağır darbe!

Son dakika... Zap ve Kandil'de teröristlere ağır darbe!

Düğün fotoğrafçısı yanarak hayatını kaybetti

Düğün fotoğrafçısı yanarak hayatını kaybetti

16 yaşındaki Derya'nın feci ölümü!

16 yaşındaki Derya'nın feci ölümü!

Trafik magandası üniversiteliye dehşeti yaşattı

Trafik magandası üniversiteliye dehşeti yaşattı

Sıradaki Haber