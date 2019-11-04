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04.11.2019 - 16:41 |

Dulavrat otu nedir? Dul avrat otu faydaları...

Dulavrat otu özellikle geçmişte sağlık alanında kullanılan bitkilerden birisidir. Bazı hastalıklarda şifa olarak bilinen dulavrat otu nedir? Dul avrat otu faydaları nelerdir?

Dulavrat otu nedir? Dul avrat otu faydaları...

Dulavrat otu Aster familyasındaki bir sebze olarak kullanılan kök için bahçelerde yetiştirilen Avrasya bir bitki türüdür.

DULAVRAT OTU FAYDALARI

Dulavrat otunun içerisinde yer alan sülfürin maddesi bulundurmasından dolayı sedef ve akneli cilde sahip olan kişileri tedavi ettiği bilinmektedir.

Geçmiş yıllardan bu yana sedef hastalığı, kızamık hastalığı ve bademcik iltihabında tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Kanı temizleyici etkisi bulunan güzel avrat otu doğum sonrası kadınlara daha çabuk toparlanması için veriliyormuş.

İltihap giderici etkisi bulunduğu ortaya çıkmış. Vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olan bu bitki, yapılan araştırmalar sonucunda kanserin başka bir organa sıçrama durumunu engellediği ortaya çıkmış.

Sürekli kabızlık sorunu çekenler güzelavrat otunun bu faydasından yararlanabilirler. Müshil etkisi bulunan güzel avrat otu sindirim siteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarasıJandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.
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