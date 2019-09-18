Dünya Sağlık Örgütü'nün ödülünü alan Prof. Dr. Tomris Türmen: Sağlık hizmetlerine erişim temel haktır

Uluslararası sağlık organizasyonlarının en önemlilerinin başında gelen Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa Bölge Bürosu 69. Olağan Toplantısı Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Avrupa Bölgesi’ndeki 53 ülkeden Sağlık Bakanları ve yetkililer katılıyor. Toplantıda Türkiye’yi Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet temsil ediyor. Avrupa’daki temel sağlık sorunlarının masaya yatırıldığı toplantılarda, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve finansmanı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, acil sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam için hayata geçirilmesi hedeflenen fiziksel aktivite çalışmaları ele alınıyor.



Avrupa Bölgesinde halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunan bilim insanlarının ödüllendirildiği toplantıda Prof. Dr. Tomris Türmen de yer aldı. Birçok bilimsel yayına ve kitaplara imza atmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi Türmen, “Herkesin sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişebilmesi temel bir insan hakkıdır. Toplumların kalkınmaları, refah düzeylerinin artması herşeyden önce bu hakkın yaşama geçirilmesine bağlıdır” dedi.



Türmen, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Herkesin sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişebilmesi temel bir insan hakkıdır. Toplumların kalkınmaları, refah düzeylerinin artması her şeyden önce bu hakkın yaşama geçirilmesine bağlıdır” dedi.



Tomris Türmen kimdir?



Dünya Sağlık Örgütü’nde farklı tarihlerde direktörlük ve başdanışmanlık gibi kritik görevler de üstlenen Prof. Dr. Türmen, 1970 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör olan Türmen, 1990’da Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne atandı. Uluslararası sağlık alanındaki ilk görevi 1992 yılında, Dünya Sağlık Örgütü’nün Aile Sağlığı Bölümü Direktörlüğü’ne atanmasıyla başladı. Örgüt bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Türmen 2007’de WHO’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü. Türmen, 2011’den bu yana sağlık ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütü olan ve aynı zamanda “WHO İşbirliği Merkezi” olarak faaliyet gösteren Uluslararası Çocuk Derneği’nin (ICC) başkanlığını yürütüyor.