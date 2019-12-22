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22.12.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ - İSTANBUL

Durdurulmasa katliam yapacaktı

Hint Okyanusu’ndaki Türk gemisinde bıçakla kaptanı öldüren makine yağcısı, ardından “Şimdi sıra sana geldi” diyerek baş çarkçıya yönelmiş. Bu sırada 4 gemiciyi yaralayan saldırgan, bağlanarak etkisiz hale getirilmiş

Durdurulmasa katliam yapacaktı

Hint Okyanusu’nda Türk bayraklı M/V Karadeniz isimli yük gemisi, 20 Aralık’ta korkunç bir olaya sahne oldu. Kavgacı biri olarak tanınan geminin makine yağcısı Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi’yi öldürdükten sonra 4 kişiyi yaraladı. Ergin Aktaş’ın önceki limanlarda çıkardığı sorunların ardından her seferinde özür dileyerek kendisini affettirdiği ortaya çıktı. 10 Kasım’da gerginliğin artması üzerine kaptanın Singapur’da gemiden indirmeyi teklif ettiği Aktaş’ın “Çok borcum var, çalışmalıyım” deyince kaldığı belirlendi. Singapur’daki yakıt ikmalinin ardından davranışları yine değişen Aktaş’ın ailesini arayan kaptan Bora Ekşi’nin katil zanlısı için iyi niyetle elinden geleni yapması dikkati çekti.

Bıçakla saldırdı

20 Aralık’ta geminin idare edildiği köprü üstüne gelen Ergin Aktaş’ın (33) nöbetteki 3. kaptana, gemi kaptanı Bora Ekşi’yi (42) sorarak kamarasını bastığı öğrenildi. Saldırganın, Ekşi’nin  kamaranın kapısını açmasıyla bıçakla saldırdığı ortaya çıkarken, o anlarda gemide tam bir kovalamaca yaşandığı belirtildi.

Anons sayesinde

Nöbette olduğu için olayı gören 3. Kaptan’ın, 2. Kaptan’a haber vermesiyle yapılan anonsun gemide başka ölümlerin yaşanmasını engellediği belirlendi. 2. Kaptan’ın gemideki 16 personeli uyarmak için yaptığı anons üzerine rahat hareket edemeyen katil zanlısının elindeki bıçakla bu kez geminin baş çarkçısının odasına yöneldiği öğrenildi. “Sıra sana geldi” diyerek kendisinden sorumlu amir olan baş çarkçıya yönelen saldırganın, ikinci çarkçı, gemi reisi ve usta gemiciyi de yaraladığı belirlendi. Yangın tüpünün tozu sıkılarak etkisiz hale getirilen zanlının, baş, el ve ayakları bağlanarak iki nöbetçi eşliğinde bir kamarada tutulduğu ortaya çıktı. Olayın, Hindistan yetkililerine bildirilmesi üzerine 7 saat sonra gemiye gelen Hint Sahil Güvenlik ekiplerinin tahliyeye gerek görmeden, gemiyi Sri Lanka’nın Kolombo limanına yönlendirdiği öğrenildi. Geminin bugün limana varması bekleniyor.

‘Kaptan saldırgana hep destek vermişti’

Maddi ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen katil zanlısı makine yağcısı Ergin Aktaş’ın sosyal medya hesaplarında dini içerikli mesajlar bulunması dikkati çekti. 1 Aralık’ta Hindistan’ın tropik adalarında yüzmelerine imkan tanıyan kaptan Bora Ekşi’yi öven zanlının “Bu adanın güzelliklerini yaşatan önce Allah’a, sonra bu organizasyonu ayarlayan Süvari Bey’e (kaptan), çarkçıbaşına ve ikinci çarkçıma çok teşekkürlerimi sunarım” yazması olayın ürkütücü boyutunu gözler önüne serdi.

Aktaş’ın başka bir paylaşımda ise “Adadan ayrılırken gemi kaptanımıza çok teşekkürlerimizi sunarız. Süvari Bey, güzel insan seni seviyoruz delicesine” yazdığı görüldü. Öldürülen kaptanın makine yağcısına acıdığı için gemide kalmasına izin verdiği belirtildi. Kaptanın, katil zanlısına hep destek verdiğini doğrulayan İnce Denizcilik yetkilileri de, “Açık deniz seyri sırasında olumsuz hareketleri arttı. Kaptan yardım etmek için tele-sağlık hizmetiyle ailesiyle görüşmek istedi. Düzenli kullandığı ilaçları kaptana bildirdik. Aynı gün merhum kaptan, Aktaş’ı iyi hissetmesi için ailesiye konuşturdu. Kaptan ona hep iyi davrandı ve destek verdi” dediler. 

Durdurulmasa katliam yapacaktı

Durdurulmasa katliam yapacaktı

 

 

 

 

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