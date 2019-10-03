Dylan’ın kitabını 13 isim çevirdi

Amerikalı şarkı yazarı, müzisyen ve şair Bob Dylan’ın şarkı sözlerinden oluşan “Bob Dylan Sözler (1961-2012)” kitabı 13 çevirmen tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kara Plak Yayınları tarafından basılan kitapta, Dylan’ın kendi adını taşıyan ilk albümden başlayarak bugüne kadar yayınlanan 31 albümündeki tüm şarkı sözlerine yer veriliyor. Öte yandan albümlere girmemiş şarkıların sözleri de kitapta bulunuyor.

Armağan Ekici, Burcu Uğuz, Deniz Koç, Emrah Özesen, Esin İleri, Kutlukhan Kutlu, Lora Sarı, Mahir Ünsal Eriş, Seçkin Erdi, Selahattin Özpalabıyıklar, Sevin Okyay, Süreyyya Evren ve Yaz Özpalabıyıklar’ın çevirdiği kitapta bulunan her bir albüm için de Nazım Dikbaş’ın imzasını taşıyan özel kapak çizimleri kullanıldı.

Dylan 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülmüş ve bu ödül tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ödüle değer görülme sebebi olarak “Büyük Amerikan şarkı geleneğine yeni, şiirsel bir ifade tarzıyla katkıda bulunması” gösterilmişti. -KÜLTÜR SANAT SERVİSİ