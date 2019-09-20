e okul | e okul vbs | e okul öğrenci girişi

2019-2020 Eğitim- Öğretmi yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci o günden bu yana e okul sistemine yoğun ilgi gösteriyor. e okul sisteminden öğrenci birçok bilgiye kolaylıkla erişim sağlıyor. Peki e okul sistemine nasıl giriş yapılır? e okul vbs ve e okul öğrenci girişi nasıl olur?

E OKUL SİSTEMİNDEN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?

e okul sistemine giriş yaparak öğrencinin devamsızlık bilgisine, sınav notuna, ders içi performans puanına ve ders programı bilgilerine kolaylıkla ulaşılır. Peki e okul girşi nasıl yapılır?

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRŞİ YAPILIR?

E OKUL VBS GİRİŞ

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

e okul giriş sayfası, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte açılır. e okul vbs ve e okul öğrenci giriş sistemi de aynı şekilde erişim sağlar.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



