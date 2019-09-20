MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündeme okul | e okul vbs | e okul öğrenci girişi
20.09.2019 - 14:47 |

e okul | e okul vbs | e okul öğrenci girişi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere ve velilere sunduğu hizmet olan e okul sistemi büyük yarar sağlamaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci eğitim-öğretim dönemi içerisinde e okul giriş, e okul vbs , e okul öğrenci girişi sayfalarına erişim sağlıyor. Peki e okul sisteminden hangi bilgilere ulaşılır?

e okul | e okul vbs | e okul öğrenci girişi

2019-2020 Eğitim- Öğretmi yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci o günden bu yana e okul sistemine yoğun ilgi gösteriyor. e okul sisteminden öğrenci birçok bilgiye kolaylıkla erişim sağlıyor. Peki e okul sistemine nasıl giriş yapılır? e okul vbs ve e okul öğrenci girişi nasıl olur?

E OKUL SİSTEMİNDEN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?

e okul sistemine giriş yaparak öğrencinin devamsızlık bilgisine, sınav notuna, ders içi performans puanına ve ders programı bilgilerine kolaylıkla ulaşılır. Peki e okul girşi nasıl yapılır?

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRŞİ YAPILIR?

E OKUL VBS GİRİŞ

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

e okul giriş sayfası, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte açılır. e okul vbs ve e okul öğrenci giriş sistemi de aynı şekilde erişim sağlar.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

Sıradaki Haber