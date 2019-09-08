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08.09.2019 - 10:59

e - Okul giriş sayfası | e- Okul sistemine nasıl giriş yapılır?

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Milyonlarca öğrenci ise e - okul sistemi üzerinden birçok bilgiye kolaylıkla erişebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e-okul sistemine giriş nasıl yapılır?

e - Okul giriş sayfası | e- Okul sistemine nasıl giriş yapılır?

Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin kolaylıkla erişim sağladığı e-okul sistemi yeni eğitim döneminde de yoğun ilgi görecek. e-Okul sisteminden öğrencilerin, devamsızlık bilgileri, yazılı sonuçları, sözlü sonuçları, karne notları, haftalık ders programları öğreniliyor.

 E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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