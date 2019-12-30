30.12.2019 - 18:28 |
e-okul öğrenci girişi | E Okul VBS giriş ekranı (Devamsızlık, yazılı sözlü sonuçları, ders programı)
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci, veli ve öğretmenler öğrencinin okul durumu ile ilgili tüm bilgilerin girişini yapıp kontrol edebiliyorlar. Yaklaşan semöstır tatili öncesi veliler, öğrencilerin not durumlarını merak ediyor. Peki, e-Okul VBS giriş ekranına nasıl ulaşılır?
E Okul sistemine nasıl giriş yapılır? Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kullandığı e Okul platformundan birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Öğrencinin ders notları, devamsızlık bilgileri, okul kayıtları ile ilgili detaylara e Okul sisteminde görüntüleniyor. Peki e Okul'a giriş nasıl yapılır?
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.
E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER SORGULANABİLİYOR?
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları