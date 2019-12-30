e-okul öğrenci girişi | E Okul VBS giriş ekranı (Devamsızlık, yazılı sözlü sonuçları, ders programı)

E Okul sistemine nasıl giriş yapılır? Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kullandığı e Okul platformundan birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Öğrencinin ders notları, devamsızlık bilgileri, okul kayıtları ile ilgili detaylara e Okul sisteminde görüntüleniyor. Peki e Okul'a giriş nasıl yapılır?



E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER SORGULANABİLİYOR?

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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