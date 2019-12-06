e - okul vbs giriş | Devamsızlık - sınav notları - ders programı

Milyonlarca öğrenci eğitim yılı içerisindeki başarı durumundan, devamsızlık haklarından, sınav puanlarından ve ders programlarından haberdar olmak istiyor. Bu bilgilere, e okul vbs sistemi üzerinden erişim sağlanıyor. Peki e okul vbs girşii nasıl yapılır? e okul şifresi nedir?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul vbs sistemine giriş yapmak isteyenler, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile erişim sağlıyor.

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