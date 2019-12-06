06.12.2019 - 15:15 |
e - okul vbs giriş | Devamsızlık - sınav notları - ders programı
e - okul vbs girişi ilgi görüyor. 2019-2020 Eğitim yılı devam ederken, dönem içinde uygulanan sınavların notları, devamsızlık bilgileri, ders programı gibi öğrencinin haberdar olması gereken bilgiler e okul vbs giriş sayfasında yer alıyor. Peki e okul vbs girişi nasıl yapılır? e okul şifresi nedir?
Milyonlarca öğrenci eğitim yılı içerisindeki başarı durumundan, devamsızlık haklarından, sınav puanlarından ve ders programlarından haberdar olmak istiyor. Bu bilgilere, e okul vbs sistemi üzerinden erişim sağlanıyor. Peki e okul vbs girşii nasıl yapılır? e okul şifresi nedir?
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e okul vbs sistemine giriş yapmak isteyenler, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile erişim sağlıyor.