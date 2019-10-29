Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczane sorgulama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün eczaneler de kapalı. 30 Ekim itibariyle tüm ezcanelerde normal işleyiş devam edecektir. Peki, nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 29 Ekim Salı bölge bölge nöbetçi eczane sorgulama işlemi.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar nöbetçi eczane sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. e-Devlet aracılığıyla bölgenizde bulunan nöbetçi eczaneleri sorgulayabilirsiniz. Ayrıca İstanbul Eczacılar Odası tarafından oluşturulan uygulama ile de sorgulama yapmanız mümkün. Sağlık bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden de sorgulama yapmanız mümkün.

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