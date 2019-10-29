29.10.2019 - 08:01 |
Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczane sorgulama
Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Kargo şirketleri ve bankalarda bugün herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Peki, eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün eczaneler de kapalı. 30 Ekim itibariyle tüm ezcanelerde normal işleyiş devam edecektir. Peki, nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 29 Ekim Salı bölge bölge nöbetçi eczane sorgulama işlemi.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar nöbetçi eczane sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. e-Devlet aracılığıyla bölgenizde bulunan nöbetçi eczaneleri sorgulayabilirsiniz. Ayrıca İstanbul Eczacılar Odası tarafından oluşturulan uygulama ile de sorgulama yapmanız mümkün. Sağlık bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden de sorgulama yapmanız mümkün.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.