MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEkipler alarma geçti! 8 kişilik kefen hazırladı...
19.09.2019 - 22:09 | | İHA

Ekipler alarma geçti! 8 kişilik kefen hazırladı...

Fatih Tarihi Kapalıçarşı’da 155’i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi. İhbarı veren şahsı, kurusıkı tabanca, bir kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimleri yazılı 8 tane kefenle yakalayan ekipler, şahsın kısa sürede 155’i arayarak 2 bin çağrıda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler alarma geçti! 8 kişilik kefen hazırladı...

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih’te bulunan Tarihi Kapalıçarşı’da yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi 155’i arayarak tarihi çarşıda bomba olduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, hızlı bir şekilde Kapalıçarşı’ya gelerek araştırmalara başladı. Kapalıçarşı’da çalışmalarını sürdüren ekip, olayın asılsız olduğunu tespit edince, ihbarı veren şahsa ulaştı.

8 tane kefen hazırladı, husumetli olduğu kişilerin ismini yazdı

Şahıs üzerinde arama yapan ekipler, kurusıkı tabanca, bir tane kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimlerinin yazıldığı 8 tane kefen ele geçirdi. Şahıs, husumetli olduğu kişilerin kefenlerini hazırlayıp üzerine isim yazarak, hepsini öldüreceğini belirtti. Bir poşetin içine koyduğu kefenlerin üzerine kalemle, öldüreceği kişilerin isimlerini yazdı.

155’e kısa sürede 2 bin çağrı

Kapalıçarşı’da birkaç esnafla sorunu olduğunu tespit eden ekipler, şahsı konuşturarak ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. Emniyet kayıtlarında yapılan incelemelerde ihbarı veren şahsın kısa sürede 155’e 2 bin çağrı yapıp kapattığı belirlendi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler tedbir amaçlı Kapalıçarşı içerisinde uzman ekiplerle arama yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı saat kaçta? 20 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? 20 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti

Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor konusu ve oyuncu kadrosu!

Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor konusu ve oyuncu kadrosu!

Ürkütücü! Yok oluyorlar...

Ürkütücü! Yok oluyorlar...

E-kurs başvuru nasıl yapılır? EBA kurs öğrenci kayıt ekranı 2019

E-kurs başvuru nasıl yapılır? EBA kurs öğrenci kayıt ekranı 2019

Sıradaki Haber