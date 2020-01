Elazığ depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı Türkiye’nin kuzeyindeki Trabzon, Samsun, Giresun ve Artvin’den en güneydeki Hatay, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa’ya kadar her yeri salladı.

Bazı binalar çökerken kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar bölgeden anlık gelişmeleri takip etmek istiyor ve "Elazığ depremi ölü ve yaralı sayısı nedir?" sorusuna cevap arıyor.

ELAZIĞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?

Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor. Depremde ölenlerin sayısı 21'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015 olarak açıklandı.21.08'de 5.4; 21.17'de 5.1 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 184 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. Milliyet muhabirleri deprem bölgesinden gelişmeleri an be an takip ediyor. Arama kurtarma ve yangın ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili "Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesinde. Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.