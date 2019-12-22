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22.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Elbiselerine ‘atomik’ inceleme

Giresun Eynesil’de 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede ölen Rabia Naz Vatan’ın (11) elbiselerindeki lastik izine benzer izler için “atomik” inceleme gündemde.

Elbiselerine ‘atomik’ inceleme

TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’nda Şule Çet davasında da uzman bilirkişilik yapan Mersin Üniversitesi adli tıp öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kar, Rabia Naz’ın elbiselerinin “atomik absorpsiyon ve elektron mikroskobik olarak” yeniden incelenmesini istedi. Komisyon Başkanı Coşkun Erdoğdu, Kar’ın önerisini kabul etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün de Prof. Dr. Kar’a bu davada birlikte çalışma teklifinde bulundu. Kar da olumlu yanıt verdi.

Komisyonun bilgisine başvurduğu Kar, kavram kargaşası yaşandığını, “kazara düşme, intihar, itilme” fiillerinin hepsinin “yüksekten düşme” olduğunu belirtti. Kar, Rabia Naz vakasında yeni bir delil ortaya çıkmadığı müddetçe trafik kazasından ziyade yüksekten düşme olabileceğini kaydetti. Kar, topuklardaki kırığa işaret ederek, Rabia Naz’daki kırıkların trafik kazasındaki standart tampon yüksekliğinin çok altında olduğunu belirtti. Kar, “Otopside çekilmiş fotoğrafları gören uzman bunun çökme kırığı olduğuna kanaat getirirse, yüksekten düşme olasılığı artar” dedi. Kar, Rabia Naz’ın elbisesindeki izlerin “lastik izi olabileceği” ve “lastik izi olduğu kanaatinin oluşmadığı” yönündeki tespitlerin yarattığı kafa karışıklığının, elbiselerin “atomik ve elektron” tekniğiyle incelenmesiyle çözülebileceğini dile getirdi.

 

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