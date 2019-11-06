Elebaşını ihbar edene 10 milyon

Terör örgütü elebaşları, yöneticileri ve üyelerinin yakalanması için düzenlenen terör ihbar ve ödül yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Eski yönetmeliğe göre kırmızı kategoride aranan teröristleri ihbar edenlere en fazla 4 milyon TL ödül verilirken, yeni yönetmelikle bu ödülün üst sınırı 10 milyon TL’ye kadar çıkarıldı. 2016’dan bu yana 518 sözde yönetici terörist etkisiz hale getirilirken, bu isimlerin başına koyulan ödül miktarı da 187 milyon lira olarak hesaplandı.



Ödül komisyonu



Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara, yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.



Para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor.



Verilebilecek ödüllerin azami miktarlarını; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan faili dikkate alarak Ödül Komisyonu belirleyecek. Ödül komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı bakan yardımcısının başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden belirlenecek üç üye, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan belirlenecek üç üye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşacak. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulacak. Komisyon kararları oy çokluğu ile alacak ve alınan kararlar İçişleri Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe girecek.



Açıklanmayacak



Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler, bu kişilerin fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve azami ödül miktarları her türlü iletişim aracı ile internet ve dijital ortamlarda yayımlanabilecek. Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler ödül komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak.



35 milyon TL ödül dağıtıldı



İçişleri Bakanlığı’nca 2015 Ağustos’ta yürürlüğe konulan “Terör Arananlar Listesi”ndeki birçok terörist etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategoride yer alan teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon, mavi kategori için 1.5 milyon TL, yeşil kategori için 1 milyon TL, turuncu kategori için 600 bin TL, gri kategori için ise 300 bin TL’ye varan para ödülü veriliyordu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2016’dan bu yana 518 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Şimdiye kadar teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan kişilere yaklaşık 35 milyon TL ödeme yapıldı.