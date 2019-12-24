Elimi Bırakma final izleyenleri ekrana kilitleyecek! Elimi Bırakma 59. bölüm fragmanı

TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma bu akşam final yapıyor. 59. bölümü ile ekrana gelecek olan Elimi Bırakma'nn finalinde neler yaşanacak? Sumru'yu bekleyen son herkesin yüreğine su serpecek. Azra ise hastalığı ile ilgili güzel haberi alacak.

ELİMİ BIRAKMA FİNALİNDE NELER OLACAK?

Azra’nın hayati tehlikesi devam ederken Çelen ailesi kenetlenmiş bir şekilde beklemektedir. Nihayetinde hayat onlara mucizesini sunar ve Azra kurtulur. Lakin kritik süreç devam etmektedir. Cenk ve ailesi umutlarını kaybetmezler. Azra ve Cenk birbirlerine güç vererek mücadeleye devam ederler. Sevgi ve ailenin gücü galip gelecek tam da her şeyin bittiği yerden hayat yeniden filizlenecektir…

Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır…

ELİMİ BIRAKMA FİNAL FRAGMANI İZLE - 2

ELİMİ BIRAKMA FİNAL FRAGMANI İZLE