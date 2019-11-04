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04.11.2019 - 12:55 | | DHA

Elinden tuttuğu oğluna otomobil çarptı!

Antalya’da, annesi Fatma Erdoğan'la yolun karşısına geçen 3,5 yaşındaki İsmail Mert Erdoğan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Fatma Erdoğan, "Ben sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü.

Elinden tuttuğu oğluna otomobil çarptı!

Kaza, dün akşam Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Annesi Fatma Erdoğan ile yolun karşısına geçen İsmail Mert'e, Murat Gencer'in kullandığı 32 EE 597 plakalı otomobil çarptı. Annesinin elinden tuttuğu İsmail Mert Erdoğan, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kan içinde kalan İsmail için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye götürülen İsmail, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

İsmail Mert Erdoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Isparta'ya gönderildi. Cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteğiyle ayakta duran Fatma Erdoğan, "Ben sensiz ne yaparım oğlum" diye gözyaşı döktü.

Diğer yandan Isparta'da oturan Fatma Erdoğan'ın, Hakkâri'ye tayini çıkan uzman çavuş kardeşi Orhan Akyüz'le vedalaşmak için Antalya'ya geldiği kaydedildi. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücü Murat Gencer'in polisteki işlemleri ise sürüyor.

 

 

 

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